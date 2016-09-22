Industria abre expediente sancionador contra Seat por el fraude de los motores
La CNMC sigue sin aclarar si incoará expediente al grupo Volkswagen tras la denuncia presentada por FACUA hace un año.
FACUA.org
España-22/09/2016
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El Ministerio de Industria ha abierto expediente sancionador contra Seat por el fraude de los motores diésel del grupo Volkswagen, algo que viene reclamándole FACUA-Consumidores en Acción desde que estalló el escándalo hace ya un año. Por su parte, Comisi