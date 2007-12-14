Industria replica a las eléctricas que no es "asumible" que el usuario les "regale" el CO2
Argumenta que la asignación gratuita de derechos de CO2 a estas compañías no hace sino redundar en aumentos de precios.
FACUA.org
España-14/12/2007
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El secretario general de Energía, Ignasi Nieto, replicó hoy a las eléctricas que no es «asumible» que el Ministerio de Industria, como extensión de los usuarios, asigne derechos de emisión de dióxido de carbono de forma gratuita a las compa&