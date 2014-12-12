Industria tarda seis meses en anular el 807 que, a través de un SMS, prometía un premio de 1.000 euros
Los timadores acumulan denuncias por fraudes similares a través de otras numeraciones. Las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante las que FACUA denunció los hechos no le han comunicado aún la apertura de expedientes sancionadores.
FACUA.org
España-12/12/2014
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha tardado seis meses en anular una línea 807 que, a través de un SMS enviado de forma masiva, prometía un premio de «un carro de la compra valorado en 1.000 euros».
FACUA-Consumidores en Acción denun