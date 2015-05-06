Interpol alerta sobre una sustancia dietética ilícita potencialmente mortal
El 2,4 dinitrofenol (DNP) se vende en el mercado negro como complemento dietético y para aumentar la masa muscular.
FACUA.org
Internacional-06/05/2015
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Interpol ha publicado una alerta mundial sobre el 2,4 dinitrofenol (DNP), una sustancia ilítica y potencialmente mortal utilizada como complemento dietético para adelgazar y para aumentar la masa muscular. El aviso se ha publicado después de que una mujer muriera en el Reino