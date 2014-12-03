Más noticiasEn la mayor operación policial de los últimos años realizada contra loterías clandestinas en la provincia

Intervenidos más de 4.500 cupones ilegales a la Organización Impulsora de Discapacitados de Almería

Según denuncia la Junta de Andalucía, OID carece de autorización administrativa para llevar a cabo diariamente un sorteo similar al de la ONCE, utilizando además boletos de características muy parecidas que pueden inducir a la confusión entre los compradores.

Europa Press
Almería-03/12/2014
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Agentes de la Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, han intervenido un total de 4.548 boletos de una lotería ilegal que estaban preparados para ser vendidos en la ciudad de Almería. Se trat

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