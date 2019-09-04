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Intervienen 22,5 toneladas de carne de un almacén sin registro que abastecía a restaurantes de kebab

La nave se localizó tras una inspección rutinaria por parte de las autoridades sanitarias en uno de los restaurantes que se proveía de la nave, en el que se observaron defectos en la documentación.

Europa Press
Almería-04/09/2019
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Unos 22,5 toneladas de alimentos que se almacenaban de forma «caótica» en una nave industrial desde donde se abastecía a varios establecimientos de comida rápida kebab de Almería y otras provincias limítrofes han sido intervenidos por la Guardia Civil y

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