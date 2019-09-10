Investigan una nueva muerte por listeriosis: un hombre en Granada
Otras 3 personas han fallecido debido al brote tras haber consumido productos contaminados con Listeria de Magrudis, además de la muerte de un bebé de 5 días y casi una decena de abortos.
FACUA.org
España-10/09/2019
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La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía está investigando la muerte de un hombre en Granada por una meningitis por Listeria, según apunta la autopsia, para esclarecer si tiene relación con el brote causado por la carne contaminada de