Más noticiasMedida voluntaria para pagos en efectivo

Irlanda quiere acabar con las monedas de 1 y 2 céntimos mediante el redondeo del cambio

Seguirán siendo de curso legal y los consumidores tendrán derecho a exigir la devolución del importe exacto.

Europa Press
Europa-19/10/2015
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Irlanda pretender acabar gradualmente con el uso de las monedas de 1 y 2 céntimos en los pagos en efectivo por lo que desde el próximo 28 de octubre los comercios adscritos a esta iniciativa del Gobierno redondearán el cambio entregado al múltiplo de cinco cénti

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