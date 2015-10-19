Irlanda quiere acabar con las monedas de 1 y 2 céntimos mediante el redondeo del cambio
Seguirán siendo de curso legal y los consumidores tendrán derecho a exigir la devolución del importe exacto.
Europa Press
Europa-19/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El plan del banco central irlandés contempla que el redondeo se realice de manera voluntaria y únicamente en los pagos en efectivo, de forma que el cambio se ajuste al alza o a la baja al los 5 céntimos más próximos. | Imagen: flickr.com/denimandela (CC BY-NC 2.0)
Irlanda pretender acabar gradualmente con el uso de las monedas de 1 y 2 céntimos en los pagos en efectivo por lo que desde el próximo 28 de octubre los comercios adscritos a esta iniciativa del Gobierno redondearán el cambio entregado al múltiplo de cinco cénti