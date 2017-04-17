Italia multa con casi dos millones a cinco webs de entradas por reventa irregular, entre ellas Seatwave
La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado sanciona a los operadores por "no adoptar medidas eficaces" para controlar el flujo de operaciones, así como por no informar a los usuarios de sus derechos.
FACUA.org / Agencias
Europa-17/04/2017
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Italia ha multado con casi dos millones de euros a cinco plataformas de venta de entradas para conciertos y espectáculos por irregularidades en sus protocolos, incluido el trasvase de pases al mercado secundario a precios más elevados que los oficiales.
Entre los operad