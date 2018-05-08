Izquierda Unida denuncia a Clínicas Pascual en la Fiscalía por apropiación indebida
El escrito se basa en un informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía emitido el pasado mes de marzo en el que se determina un beneficio ilícito de más de 164 millones de euros.
Europa Press
Andalucía-08/05/2018
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Los servicios jurídicos de IULV-CA van a denunciar ante la Fiscalía a la empresa privada Clínicas Pascual por un «posible delito penal» que le ha permitido obtener un «beneficio ilícito» de más de 164 millones de euros, según estima el C