Jazztel intentó cobrar más de 2.000 euros a un socio de FACUA Madrid por una línea que nunca solicitó
La compañía llegó a incorporar al usuario a un registro de morosos por no pagar una deuda que no le correspondía.
FACUA.org
Madrid-06/03/2018
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FACUA Madrid ha conseguido que Jazztel anule la deuda de 2.105,98 euros que atribuyó indebidamente a un usuario por una línea fija que nunca llegó a solicitar y que en realidad, pertenecía a otro consumidor.
A principios de 2016, Manuel V., a tr