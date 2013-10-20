Más noticiasSe sumaría a la de 3.000 millones acordada con la Agencia Federal Financiera de la Vivienda

JPMorgan podría pagar una multa de 9.500 millones de euros por las hipotecas basura en EEUU

Según cuenta 'The Wall Street Journal', la entidad y el Departamento de Justicia han llegado a un principio de acuerdo que no paraliza la investigación penal federal abierta en Sacramento.

FACUA.org
América-20/10/2013
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JPMorgan Chase y el Departamento de Justicia estadounidense han llegado a un principio de acuerdo para un arreglo civil de 13.000 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros) con el que resolver las varias investigaciones abiertas sobre el negocio hipotecario del banco, según

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