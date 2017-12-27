KontsumoBIDE inicia expediente sancionador contra Last Tour tras la denuncia de FACUA Euskadi
La organizadora del evento Bilbao BBK Live impuso a los consumidores que acudieron al evento musical a utilizar pulseras cashless, un método de pago alternativo al dinero en efectivo y las tarjetas de crédito.
FACUA.org
Euskadi-27/12/2017
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El Instituto Vasco de Consumo (KontsumoBIDE) ha iniciado expediente sancionador contra la empresa Last Tour, organizadora del evento musical Bilbao BBK Live, celebrado entre el 6 y el 8 de julio, tras la denuncia de FACUA Euskadi por no devolver a los participantes la totalidad del dinero no gast