La abogada del TUE dictamina que el canon digital que se aplica en España es ilegal
Porque se impone indiscriminadamente a todos los equipos y materiales de reproducción.
FACUA.org
Europa-11/05/2010
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La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Verica Trstenjak, dictaminó este martes que el canon digital que se aplica en España es ilegal. El motivo es porque se impone indiscriminadamente a todos los equipos y materiales de reproducci&oacut