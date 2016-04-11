La administración concursal de Afinsa ordena el segundo pago del 5% a los acreedores
Los afectados que se acogieron a esta opción y no han cambiado de cuenta corriente están comenzando a recibir las cantidades correspondientes.
FACUA.org
España-11/04/2016
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La administración concursal de Afinsa ha ordenado el segundo pago del 5% del importe del crédito ordinario reconocido a cada acreedor incluido en la lista definitiva del concurso y que se haya acogido a esta opción. Se trata del segundo pago realizado a aquellos clientes de l