La administración concursal de Fórum acuerda un nuevo pago del 10,5% a cada crédito reconocido
Este abono ha sido posible por los fondos generados en las ventas de diferentes partidas del balance como inmuebles, obras de arte y participaciones financieras.
FACUA.org
España-05/12/2014
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La Administración concursal ha acordado el 4 de diciembre pagar el 10,5% a cada uno de los 288.932 acreedores reconocidos como créditos ordinarios en el concurso de acreedores de Fórum Filatélico, habiendo iniciado en esa misma fecha el pago de un primer grupo. La Admi