Nuestras accionesLa reivindicación de FACUA Sevilla, UCE Sevilla e Hispalis, aún sin respuesta

La Administración sigue excluyendo a los consumidores de la Mesa por el Aeropuerto de San Pablo

El grupo de trabajo constituido en diciembre de 2013 por instituciones y agentes socioeconómicos locales no cuenta por el momento con las asociaciones de usuarios.

FACUA.org
Sevilla-02/07/2014
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FACUA Sevilla sigue sin obtener respuesta por parte ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía en relación a su petición de ser incluida conjuntamente con UCE Sevilla e Híspalis como representante de los consumidores y usuarios en la Mesa Provincial por

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