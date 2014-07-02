La Administración sigue excluyendo a los consumidores de la Mesa por el Aeropuerto de San Pablo
El grupo de trabajo constituido en diciembre de 2013 por instituciones y agentes socioeconómicos locales no cuenta por el momento con las asociaciones de usuarios.
FACUA.org
Sevilla-02/07/2014
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FACUA Sevilla sigue sin obtener respuesta por parte ni del Ayuntamiento ni de la Junta a su petición de ser incluida como representante de los consumidores y usuarios en la Mesa Provincial por el Aeropuerto de Sevilla. | Imagen: Sevilla Congess & Convention Bureau (CC BY-ND 2.0)
FACUA Sevilla sigue sin obtener respuesta por parte ni del Ayuntamiento de Sevilla ni de la Junta de Andalucía en relación a su petición de ser incluida conjuntamente con UCE Sevilla e Híspalis como representante de los consumidores y usuarios en la Mesa Provincial por