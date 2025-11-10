Más noticias

La Aemps alerta de un error en la alarma de fallo de la batería de respaldo en sistemas de asistencia ventricular HeartMate

En concreto, están afectados por este fallo los modelos 106017, 106524INT, 106531INT y 106531LF2 de los controladores de los sistemas HeartMate II y HeartMate 3.

FACUA.org
España-10/11/2025

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado de la posible incidencia en determinados sistemas de asistencia ventricular HeartMate II y HeartMate 3, que podría provocar la activación repentina de la alarma de fallo de la batería de respaldo del controlador.

