La AEPD abre una investigación a Google por su política de privacidad
Las actuaciones se realizarán en el marco de una acción coordinada con las autoridades de protección de datos de Alemania, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido.
FACUA.org
España-03/04/2013
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación a Google para examinar si los tratamientos de datos personales que lleva a cabo siguiendo sus nuevas reglas de privacidad respetan el derecho europeo y español de protección de da