La AEPD inicia siete procedimientos sancionadores por captar imágenes identificables de personas con videocámaras de vigilancia
Estaban conectadas a Internet, accesibles para cualquier usuario de la red.
FACUA.org
España-02/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado siete procedimientos sancionadores por captar imágenes de personas identificables con cámaras de videovigilancia que estaban conectadas a Internet, con lo cual, se encontraban accesibles para cualquier usuar