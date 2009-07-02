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La AEPD inicia siete procedimientos sancionadores por captar imágenes identificables de personas con videocámaras de vigilancia

Estaban conectadas a Internet, accesibles para cualquier usuario de la red.

FACUA.org
España-02/07/2009
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado siete procedimientos sancionadores por captar imágenes de personas identificables con cámaras de videovigilancia que estaban conectadas a Internet, con lo cual, se encontraban accesibles para cualquier usuar

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