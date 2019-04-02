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La aerolínea islandesa Wow Air quiebra y cancela todos sus vuelos

La compañía, que conectaba diferentes ciudades españolas con Reikiavik, ha anunciado el cese de todas sus operaciones y ha instado a los pasajeros afectados a que busquen vuelos alternativos por su cuenta.

Europa Press
Internacional-02/04/2019
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Wow Air, compañía de bajo coste islandesa, ha anunciado este jueves el cese de todas sus operaciones y ha cancelado todos sus vuelos tras el fracaso de las negociaciones para dotarse de liquidez. Se trata de la última víctima entre las ocho low cost que han echa

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