La aerolínea islandesa Wow Air quiebra y cancela todos sus vuelos
La compañía, que conectaba diferentes ciudades españolas con Reikiavik, ha anunciado el cese de todas sus operaciones y ha instado a los pasajeros afectados a que busquen vuelos alternativos por su cuenta.
Europa Press
Internacional-02/04/2019
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Imagen: flickr.com/n-bphotography (CC BY-NC 2.0)
Wow Air, compañía de bajo coste islandesa, ha anunciado este jueves el cese de todas sus operaciones y ha cancelado todos sus vuelos tras el fracaso de las negociaciones para dotarse de liquidez. Se trata de la última víctima entre las ocho low cost que han echa