La Aesan advierte de la presencia de plásticos azules en gofre belga de la marca Lotus

En concreto, el lote afectado es el 171225G, con código de barras 5410126002003 y fecha de caducidad del 17 de diciembre de 2025.

España-29/10/2025

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de plás

