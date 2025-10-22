La Aesan alerta de la presencia de E. coli productor de toxina Shiga en queso Crottin de Chavignol DOP de la marca Dubois Boulay
En concreto, el producto afectado es el que se corresponde con el lote PONT0509 y fecha de caducidad del 31 de octubre de 2025.
FACUA.org
España-22/10/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de Escherichia coli productor de toxina Sh