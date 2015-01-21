La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dice que el bisfenol A no supone un riesgo para la salud
El dictamen choca con la actuación de Francia, que lo ha prohibido en los envases de alimentos por considerarlo peligroso.
Europa Press
Europa-21/01/2015
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La Agencia de Seguridad Alimentaria de la UE (EFSA, por sus siglas en inglés) ha señalado este miércoles que, a los niveles actuales de exposición, el bisfenol A -un compuesto químico utilizado en la fabricación de envases de alimentos, como latas, botell