La Agencia Tributaria desmantela en una nave de Vitoria la mayor fábrica ilegal de tabaco de España
Se trata de una organización internacional que trabajaba bajo pedido, aunque en su mayor parte el destino final de los cigarrillos era el mercado británico.
FACUA.org / Europa Press
España-19/09/2014
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La Agencia Tributaria ha desmantelado en Vitoria (Álava) una fábrica ilegal de cigarrillos que producía un millón y medio de cajetillas de tabaco a la semana. La operación, bautizada como «Unicornio» ha llevado a la detención de dieciocho personas en dive