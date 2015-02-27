Más noticiasAdmite a trámite una querella por los insultos de un anónimo en un foro de Internet

La Audiencia de Madrid dice que los delitos en la Red deben investigarse con independencia de su gravedad

El Juzgado de Instrucción la inadmitió por considerar que sólo había una falta de injurias, pero la Audiencia entiende que insultar a través de Internet incrementa los efectos lesivos del derecho al honor y que establecer trabas a la persecución penal favorece su impunidad.

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España-27/02/2015
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La Audiencia Provincial de Madrid ordena admitir a trámite una querella contra el autor de unas frases denigrantes vertidas en un foro de Internet amparado en el anonimato de un nickname.

El juzgado de Instrucción inadmitió la querella al entender que los come

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