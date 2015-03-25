La Audiencia de Navarra condena a Santander y BBVA por vender subordinadas de Eroski y Fagor
BBVA tendrá que devolver 49.825 euros y el Santander, 107.030, aunque ambas sentencias pueden ser recurridas.
Europa Press
Navarra-25/03/2015
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El Pleno de la Sección Tercera de la Audiencia de Navarra, compuesto por sus cinco magistrados, ha dictado dos sentencias que condenan a BBVA y Santander por la contratación por parte de unos clientes de aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor.