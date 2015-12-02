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La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de 23 de los encausados en el caso Fórum Filatélico

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal rechaza procesar al Estado como responsable civil subsidiario en la causa en la que juzgará el fraude en la venta de sellos de la empresa.

FACUA.org / Europa Press
España-02/12/2015
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La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de 23 de los 32 encausados en el procedimiento del caso Fórum Filatélico, que fue dictado en octubre de 2014

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