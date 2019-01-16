La Audiencia Nacional imputa al Santander en la causa sobre la gestión de Ron y Saracho en el Banco Popular
Los dos expresidentes de la entidad absorbida podrían haber incurrido en los delitos de falsedades societarias y administración desleal, contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida.
Europa Press
España-16/01/2019
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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al Banco Santander como persona jurídica en la causa que investiga la gestión de los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho