La Audiencia Nacional investiga a excargos de Johnson & Johnson por sus prótesis de cadera defectuosas
Las pesquisas se iniciaron a raíz de la querella de 64 afectados en España por este producto, que fue retirado del mercado europeo en el año 2010 por los riesgos que tenía sobre los consumidores.
FACUA.org
España-06/06/2019
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Imagen: pharmajournalist.com.
La Audiencia Nacional investiga a tres exdirectivos al frente de la división española de la multinacional Johnson & Johnson SA por un presunto fraude en la comercialización de prótesis de cadera defectuosas. La investigación penal se inició a ra&iacut