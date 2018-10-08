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La Audiencia Nacional ratifica multas de 30.000 euros por spam telefónico a dos subcontratas de Jazztel

La Agencia Española de Protección de Datos había multado a Global Telemarketing y Crosseling Operadores 3.9. por hacer llamadas comerciales a usuarios que expresamente habían solicitado ser excluidos de ellas.

FACUA.org
España-08/10/2018
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La Audiencia Nacional ha ratificado en dos sentencias las multas de 30.000 euros impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a dos empresas de telemarketing subcontratadas por Orange para hacer televenta de los servicios de Jazztel a clientes que habían so

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