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La Audiencia Nacional rechaza el recurso de Mediaset contra la multa de Competencia por la fusión de Cuatro

La CNMC aprobó dicha fusión con Mediaset a cambio de una serie de condiciones que provocaron una batalla entre el organismo y este conglomerado mediático, que lleva desde el año 2011 en los tribunales.

FACUA.org
España-01/06/2018
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La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por Mediaset contra la multa de 1,675 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la fusión de Cuatro.

Según recoge

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