La Audiencia Provincial de Madrid reabre un caso por estafa contra Antonio Arroyo
El tribunal ordena investigar si el acusado usó documentos falsificados en préstamos a varios denunciantes.
FACUA.org
España-19/01/2016
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado de instrucción número 3 de Plaza de Castilla volver a investigar a Antonio Arroyo por estafar a varias familias. | Imagen: commons.wikimedia.org/Sherpa! (CC BY-SA 2.5 NL).
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado de instrucción número 3 de Madrid que reabra la investigación contra Antonio Arroyo Arroyo por haber estafado a diez familias, informa la