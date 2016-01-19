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La Audiencia Provincial de Madrid reabre un caso por estafa contra Antonio Arroyo

El tribunal ordena investigar si el acusado usó documentos falsificados en préstamos a varios denunciantes.

FACUA.org
España-19/01/2016
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La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juzgado de instrucción número 3 de Madrid que reabra la investigación contra Antonio Arroyo Arroyo por haber estafado a diez familias, informa la

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