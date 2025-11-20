Nuestras acciones

La bombona de butano baja casi un 5% hasta los 15,47 euros y encadena tres descensos consecutivos en su precio

Su coste actual es el más bajo desde julio de 2024, cuando costaba 15,34 euros.

España-20/11/2025

El precio máximo de venta al público de la bombona de butano baja este martes 18 de noviembre un 4,9% hasta los 15,47 euros, siendo ya el tercer descenso consecutivo, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el descenso de esta última revisión

