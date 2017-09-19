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La bombona de butano baja en septiembre pero sigue siendo un 20,6% más cara que hace un año

Con la revisión bimestral, pasa de costar un tope de 14,15 euros. En septiembre de 2016 su precio era de 11,73 euros.

FACUA.org
España-19/09/2017
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La bombona de butano baja su precio máximo un 5% este martes 19 de septiembre, pero se mantiene un 20,6% más cara que hace un año, según pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.

Con la última revisión bimestral,

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