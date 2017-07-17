Nuestras accionesPasará de los 11,27 euros de julio de 2016 a 14,89 euros

La bombona de butano es un 32% más cara que hace un año, advierte FACUA

El precio no ha parado de aumentar desde julio de 2016. La asociación demanda otros instrumentos de cálculo que garanticen la protección de los usuarios y eviten precios excesivos.

FACUA.org
España-17/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la bombona de butano volverá a subir y ya será un 32,1% más cara que hace un año. Con este incremento que se produce este martes 18 de julio, se sitúa en 14,89 euros, frente a los 11,27 euros en que estaba fija

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