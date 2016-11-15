La bombona de butano sube un 4,7% y se sitúa en 12,28 euros
FACUA demanda otros instrumentos de cálculo que protejan a los usuarios y eviten precios excesivos. En el anterior gobierno de Rajoy fue un 21,3% más cara que en la segunda legislatura de Zapatero.
FACUA.org
España-15/11/2016
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La bombona de butano vuelve a subir este martes, situándose en 12,28 euros. Se trata de un incremento del 4,7% sobre los 11,73 euros que costaba desde el pasado 20 de septiembre. Se trata del tercer precio más elevado de los seis que han sido aprobados por el Gobierno durante 20