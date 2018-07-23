La bombona de butano vuelve a subir tras dos revisiones a la baja: ahora es un 4,9% más cara que en mayo

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que el butano vuelve a subir tras dos revisiones a la baja. Comprar una bombona de 12,5 kg, desde este 17 de julio, tiene un coste máximo de 13,93 euros (incluidos los 0,015 euros del impuesto de hidrocarburos y el 21% del IVA).

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