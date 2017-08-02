La Caixa accede a datos confidenciales de sus clientes de la Tesorería de la Seguridad Social
FACUA denuncia que el banco usa como excusa la Ley de prevención del blanqueo para hacerles firmar una autorización, vulnerando así principios protegidos por la Constitución y la Ley de Protección de Datos.
FACUA.org
España-02/08/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciando a Caixabank ante el Banco de España por recabar de sus clientes de manera indiscriminada y desproporcionada datos relativos a su situación en la Tesorería General de la Seguridad Social, en aplicación de una mala inter