Más noticiasCartel

La CE impone una multa récord de 992 millones a fabricantes de ascensores por pactar sus precios

El Ejecutivo comunitario dice que las empresas afectadas pueden renegociar los contratos de mantenimiento o pedir daños.

FACUA.org
Europa-21/02/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Europea impuso hoy una multa récord de 992 millones de euros, la más alta de la historia, a cuatro grupos fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas -Otis, Kone, Schindler y ThyssenKrupp, por haber constituido un cártel entre 1995 y 2004 para pa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos