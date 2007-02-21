La CE impone una multa récord de 992 millones a fabricantes de ascensores por pactar sus precios
El Ejecutivo comunitario dice que las empresas afectadas pueden renegociar los contratos de mantenimiento o pedir daños.
FACUA.org
Europa-21/02/2007
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La Comisión Europea impuso hoy una multa récord de 992 millones de euros, la más alta de la historia, a cuatro grupos fabricantes de ascensores y escaleras mecánicas -Otis, Kone, Schindler y ThyssenKrupp, por haber constituido un cártel entre 1995 y 2004 para pa