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La CE obliga a los fabricantes a dar a talleres independientes información para reparar sus vehículos

DaimlerChrysler, Toyota, General Motors y Fiat restringían a los talleres independientes el acceso a estos datos, lo que en la práctica se traducía en excluirlos del mercado.

FACUA.org
Europa-14/09/2007
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La Comisión Europea anunció hoy que ha obligado a cuatro grandes fabricantes de coches -DaimlerChrysler, Toyota, General Motors y Fiat- a suministrar a los talleres independientes toda la información técnica disponible sobre la reparación de sus vehículos

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