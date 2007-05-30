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La CE teme un monopolio en el sector de maniquíes de pruebas de colisión por la fusión entre Denton y HgCapital

Abre una investigación para determinar si habrá "eventuales efectos perjudiciales a nivel de innovación, calidad, precio y servicio".

FACUA.org
Europa-30/05/2007
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La Comisión Europea abrió hoy una investigación en profundidad sobre el proyecto de compra de la compañía americana Denton por parte de la británica HgCapital ante los temores de que la unión de las que son consideradas como los dos principales dis

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