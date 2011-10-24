La Central Nuclear de Almaraz II permanece parada tras detectar "altas temperaturas"
Este suceso "no ha supuesto riesgo para las personas ni para el medio ambiente" y se clasifica de forma preliminar como "nivel 0" en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).
FACUA.org
Extremadura-24/10/2011
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La Central Nuclear de Almaraz II (Cáceres) ha realizado una «parada no programada» del reactor debido a la presencia de «altas temperaturas» en el cojinete inferior de una de las bombas principales de refrigeración del reactor.