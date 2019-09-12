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La cepa de Listeria encontrada en la carne mechada de Sabores de Paterna es distinta a la de Magrudis

El Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III ya ha informado de este resultado preliminar a la Junta de Andalucía.

FACUA.org
España-12/09/2019
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El Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III ha comunicado a la Junta de Andalucía que, s según sus resultados preliminares, la cepa de Listeria encontrada en la carne mechada de la empresa Sabores de Paterna es distinta a la de los productos de Magr

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