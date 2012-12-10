La CMT abre proceso sancionador a Telefónica por presunta falta de transparencia sobre su cobertura
La compañía podría haber incurrido en una infracción administrativa tipificada como "muy grave".
FACUA.org
España-10/12/2012
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha abierto a Telefónica un proceso sancionador por un presunto incumplimiento en su obligación de informar sobre su cobertura de fibra óptica en los edificios.
Este incumplimiento puede conllevar una multa