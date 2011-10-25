La CMT anuncia la portabilidad fija y móvil en un solo día para 2012
Dentro de sus actuaciones, el organismo se ha marcado como actividad fundamental para el próximo año la revisión de todos los mercados actualmente regulados.
FACUA.org
España-25/10/2011
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) tiene previsto poner en práctica el próximo año la portabilidad fija y móvil en el plazo de un solo día en el marco de su plan de actuaciones 2012, en el que se incluyen los objetivos, actuaciones y prio