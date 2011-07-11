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La CMT aprueba la portabilidad móvil en un día y trabaja para reducir el plazo entre números fijos

Se limita también el plazo para cancelar la portabilidad, que solo podrá realizar el operador receptor.

FACUA.org
España-11/07/2011
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha aprobado una serie de procedimientos para que los clientes de las compañías de telefonía móvil dispongan de la portabilidad -cambio de operador manteniendo el número- en un solo día labo

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