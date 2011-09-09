La CMT mejora la coordinación en la portabilidad fija para evitar desconexiones indeseadas
Con la sincronización de desagregación y portabilidad se evitará la desconexión de clientes cuya baja aún no haya sido tramitada o cuando ésta se haya cancelado por algún motivo. El nuevo procedimiento deberá estar disponible de manera definitiva en septiembre de 2012.
FACUA.org
España-09/09/2011
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha incorporado en una reciente resolución una mejora del proceso de portabilidad para la telefonía fija con la cual los trabajos en la red se coordinan con el cambio de número para evitar así problemas al u