La CMT multa a Telefónica con 20 millones de euros tras una denuncia de Orange
Las irregularidades han provocado la pérdida de clientes potenciales para los operadores alternativos al informarles erróneamente que no podían ofrecerles sus servicios.
FACUA.org
España-07/11/2008
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La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha multado a Telefónica con 20 millones de euros por infracción muy grave, al incumplir una resolución del organismo regulador sobre la Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA).
Así, se ha comprobado en