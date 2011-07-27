La CMT sanciona a los principales operadores de telefonía móvil por no facilitar datos de abonados
La multa a Yoigo asciende a 80.000 euros, mientras que Orange y Telefónica deberán hacer frente a una sanción de 40.000 euros.
FACUA.org
España-27/07/2011
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La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha sancionado a los principales operadores de telefonía móvil (Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo), entre otros, por no facilitar correctamente datos de sus abonados para la prestación de servicios de directo